Навальный в президенты не идет

Группе избирателей в поддержку самовыдвижения на выборы президента РФ блогера Алексея Навального Центризбирком России отказано в регистрации. Причина - наличие у него судимости за тяжкое преступление. такое решение ЦИК принял на своем заседании сегодня, 12 голосами "за" при одном воздержавшемся.
Алексей навальный при этом заявил: "Мы, конечно, безусловно, обжалуем это решение везде. И в Конституционном суде, и везде, где только можно на свете!"
Правда, несостоявшийся кандидат сам же отметил, что "сильно сомневается в успехе" обжалования решения Центризбиркома.
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