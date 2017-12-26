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Песков рассказал, как Кремль ответит на новые антироссийские санкции

Понедельник, 25 Декабря 2017 13:43
Песков рассказал, как Кремль ответит на новые антироссийские санкции Фото из открытых источников

В Москве обеспокоены возможными новыми антироссийскими санкциями. Если же они будут введены, то ответ Москвы на них будет зеркальным.

 

Об этом сообщил Дмитрий Песков.

 

"Вероятность новых санкций, конечно, вызывает нашу обеспокоенность", - сказал он.

 

"Россия прежде всего руководствуется принципом взаимности в данном вопросе. В случае, когда в адрес России вводятся различные рестрикции, они, конечно, не могут оставаться без соответствующего ответа", - заявил пресс-секретарь РФ.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Новости санкции

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