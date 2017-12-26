Песков рассказал, как Кремль ответит на новые антироссийские санкции

В Москве обеспокоены возможными новыми антироссийскими санкциями. Если же они будут введены, то ответ Москвы на них будет зеркальным.
Об этом сообщил Дмитрий Песков.
"Вероятность новых санкций, конечно, вызывает нашу обеспокоенность", - сказал он.
"Россия прежде всего руководствуется принципом взаимности в данном вопросе. В случае, когда в адрес России вводятся различные рестрикции, они, конечно, не могут оставаться без соответствующего ответа", - заявил пресс-секретарь РФ.
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