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Сладкая газировка опасна для почек — ученые

Пятница, 28 Декабря 2018 15:35
Сладкая газировка опасна для почек — ученые Фото из открытых источников

Регулярное употребление сладких газированных напитков в значительных объемах — это не только прямая дорога к ожирению, но и очень опасное для почек пристрастие. Такой вывод сделали ученые из США со страниц медицинского издания Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

 

Сотрудники университета Джонса Хопкинса в Балтиморе решили выяснить, как именно сладкая газировка воздействует на здоровье почек, и пришли к неутешительным для поклонников такой продукции итогам.

 

"Газированные безалкогольные напитки с большим содержанием сахара оказались очень вредными для почек. Статистика, накопленная медицинскими учреждениями США в течение последних пятнадцати лет, наглядно подтверждает это — люди, которые слишком сильно увлекаются сладкой газировкой, становятся жертвами серьезных заболеваний почек на 61% чаще остальных", — говорит Кейси Ребхольц, ведущий автор исследования.

 

Под серьезными заболеваниями почек подразумеваются, например, хроническая болезнь почек и почечная недостаточность — недуги, которые приводят к смерти пациентов в большом проценте случаев.

 

Кроме того, не стоит забывать и о том, что сладкая газировка серьезно увеличивает шансы приобрести опасное для здоровья и жизни ожирения, особенно если вы предрасположены к образованию лишних килограммов. В общем, системы здравоохранения многих стран мира не просто так объявили таким напиткам тотальную войну.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости сладкие напитки
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