Ученые назвали то, что помогает похудеть лучше диет

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К диетам прибегают многие из тех, кто хочет расстаться с лишними кило. Однако данный способ похудения не считается безупречным и высокоэффективным. Но, оказывается, есть нечто, что помогает лучше диет.

Те, у кого нет избыточного веса, очевидно, знают, что брокколи – это хорошо, а бургер – плохо. Для контроля веса они могут пользоваться различными трюками, например, не использовать еду в качестве вознаграждения, напоминать себе о преимуществах потери веса, кушать из маленьких тарелок и медленно, контролировать количество суточной еды, не перекусывать до существенного чувства голода и так далее.

Это работает, но не в достаточной степени. Ни данные уловки, ни диеты, не дают желаемого эффекта. К тому же часто те, кому удалось таки похудеть, снова набирают лишние килограммы и порой в большем количестве, чем их было до похудения. А между тем такие американские горки в весе не полезны для здоровья.

Так что же делать? Начать применять то, что помогает похудеть безболезненно и эффективно. К тому же это просто и относительно легко, утверждает психолог из Калифорнийского Университета в Беркли.

Суть заключается в том, чтобы кушать лишь немного меньше, чем вы обычно едите. Это не диета, поэтому метод не имеет ее отрицательных сторон, он не активизирует организм запасать все, что поступает, не меняет метаболизм, не влияет на здоровье и т.д.

Это значит, что если вам обычно нужно два напитка, у вас будет один и с меньшим количеством калорий. То же самое, разумеется, относится и продуктам питания, а не только к напиткам. Еду, которая окажется на вашей тарелке, то же нужно выбирать немного по-другому.

Продукты должны быть подобраны так, чтобы тарелка выглядела полной, но имела меньше калорий. Замените часть калорийного продукта, например, картофеля или колбасы, овощами. И на десерт кушайте меньший кусок пирога или менее калорийный.

Этот подход обеспечивает меньшее увеличение веса, но постоянное. Плюс, вы получите два в одном – удовольствие от такого приема пищи, так как скушаете все, что любите и удовлетворение оттого, что снова не поддались на «момент на губах, всю жизнь на бедрах».

Если вы читаете эту статью, вы, вероятно, не выиграли в генетической лотерее, то есть вы не из тех раздражающих людей, которые могут кушать все подряд и в больших количествах, но при этом оставаться стройными. И тогда принцип подхода к еде, о котором шла речь, вам явно придется как нельзя кстати.