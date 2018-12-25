Все о ротавирусе: детские новогодние елки могут быть опасны для малышей

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Эксперт рассказал, почему на детских утренниках риск заражения ротавирусом особенно высок.

Началась последняя неделя 2018 года, и во всех детских садах и школах устраивают новогодние праздники. Однако именно сейчас родители должны внимательно следить за здоровьем своих детей. Об этом сообщил доктор медицинских наук и вирусолог Виктор Зуев.

Ранее нескольких малышей госпитализировали из детского сада №2051 города Москвы с признаками ротавируса. По словам родителей, у детей была высокая температура, сопровождавшаяся рвотой и диареей. В сообществе «Мамы Москвы» также рассказывали о подобных симптомах.

Доктор считает, что вирус хорошо «цепляется» к малышам из-за пониженного в зимний сезон иммунитета. Поэтому Зуев дал несколько советов родителям и учителям.

Во-первых, необходимо правильно питаться. Во-вторых, тепло одеваться. И, наконец, в-третьих, быть в хорошем настроении. Ведь невозможно определить, кто из детей носит вирус. Поэтому, чтобы не испортить себе праздники, нужно следовать простейшим советам.

Зуев подчеркнул, что дети находятся в группе риска заражением ротавирусной инфекцией в том числе и из-за посещения массовых мероприятий – новогодних елок и утренников. Но при этом «нельзя держать детей в башне из слоновой кости. Надо ходить на елки, надо ходить на праздники».

Вирусолог подчеркнул, что малышам нужно делать прививки до сезонного расцвета инфекции, сократить визиты на улицу и постоянно мыть руки перед едой.