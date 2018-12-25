Эксперты узнали, почему опасно пить шампанское с пеплом бумаги

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Сжигая бумагу с написанными на ней желаниями и погружая ее остатки в бокал с шампанским, чтобы потушить, вы тем самым добавляете в свою порцию алкогольного напитка вредные примеси, которые могут спровоцировать серьезное отравление.

Об опасности распространенной новогодней традиции рассказал Сергей Морозов, ведущий научный сотрудник отделения Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий. Ученый заявил, что употребление шампанского с пеплом от бумаги представляет собой значительную опасность для здоровья.

"Не следует тушить горящую бумагу в шампанском, которое вы собираетесь пить. Желания, как правило, записываются на цветной бумаге, в которой особенно много вредных для здоровья красителей, плюс, опасные вещества есть и в чернилах, которыми вы записываете желания, плюс, никто не знает, как все эти токсины взаимодействуют с этиловым спиртом", — цитирует ученого информационный портал "НьюИнформ".

Морозов, кроме того, отметил, что бумага в целом не очень-то предназначена для употребления в пищу, так что есть ее, несмотря на соблазн, все-таки не стоит. Если, конечно, вам хоть немного дорого ваше здоровье.

Если же вы не можете сопротивляться зову новогодних традиций, и услышав бой курантов, начинаете хищно поглядывать на бумажные изделия, то ешьте хотя бы белую, а не цветную бумагу. И пишите на ней не слишком объемные пожелания — то есть, не нужно писать десятистраничное описание светлого будущего, в котором вы хотите жить, а потом давиться недогоревшей бумажной массой, растворенной в шампанском.