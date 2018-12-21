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Агентство DSM Group: препарат «Кагоцел» — №1 среди российских брендов

Пятница, 21 Декабря 2018 20:37
Агентство DSM Group: препарат «Кагоцел» — №1 среди российских брендов Фото из открытых источников

Противовирусный препарат "Кагоцел" стал победителем премии «Национальный фармацевтический рейтинг – 2018»  в номинации «Российский бренд на розничном рынке». 

 

Сообщается, что за 15 лет своего существования «Кагоцел» зарекомендовал себя как эффективный и безопасный препарат, который ежегодно успешно помогает нашим соотечественникам противостоять ОРВИ и гриппу. Потребители сделали выбор в пользу этого препарата, как «Товара года» в прошлом и нынешнем годах.

 

«Кагоцел» производится фармацевтической компанией «Ниармедик». Эффективность и безопасность этого лекарственного средства были подтверждены многочисленными исследованиями среди разных возрастных групп. «Кагоцел» был неоднократно включен в перечень ЖНВЛП, в том числе в новый список на 2019 г.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Здоровье   Теги Новости
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