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Учёными названы плюсы и минусы потребления кофе

Четверг, 20 Декабря 2018 13:48
Учёными названы плюсы и минусы потребления кофе Фото из открытых источников

Споры о пользе и вреде кофе, несмотря на внушительный объем научных данных по теме, продолжаются — пишет информационный ресурс "Актуальные новости", опубликовавший результаты очередного посвященного кофейному напитку исследования.

 

Ученые говорят, что если придерживаться оптимальной дозировки и не пить кофе литрами, то у напитка все-таки больше плюсов, чем минусов.

 

Любители кофе, в частности, имеют меньшие шансы умереть от сердечно-сосудистых болезней, реже страдают от сахарного диабета, а также в меньшей степени подвержены разнообразным заболеваниям почек (последнее особенно актуально для женщин).

 

Кофе содержит вещества, которые способствуют здоровью кровеносных сосудов и защищают организм от онкологических болезней. Плюс, под действием компонентов кофе уменьшается вероятность стать жертвой нейродегенеративных заболеваний (это, например, болезнь Альцгеймера).

 

"Когда вы слышите о том, что пить кофе вредно, то речь идет, вероятно, о результатах устаревших исследований, в которых не учитывалась масса факторов. Нет, у кофе, безусловно, есть побочные эффекты, но их можно минимизировать, если не пить напиток на ночь и соблюдать дозировку", — говорят исследователи, отмечая, что кофе может негативно воздействовать на желудок, повышать кровяное давление, ускорять ритм сердца, а также провоцировать учащенное мочеиспускание.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости кофе
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