«Золотой стандарт» вывел московское здравоохранение на мировой уровень

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Благодаря технологическим прорывам 2018 года московское здравоохранение соответствует лучшим мировым стандартам. Один из них – принятие «Золотого стандарта» оказания медпомощи людям с инфарктом миокарда. Время, за которое «скорая» доставит пациента из дома в операционную, составляет 35 минут. Прорыв совершен и в лечении ЛОР-заболеваний, теперь в столице пациенты могут получить лечение сложных расстройств вестибулярного аппарата, а при необходимости им проведут сложнейшие операции на трахее и гортани.

Жизнь новорожденных также под надежной защитой. Этого удалось добиться благодаря расширению неонатального скрининга от 5 до 11 нозологий. Говоря доступным языком, если раньше плод проходил обследование только на 5 заболеваний, которые передаются наследственно чаще всего, то теперь оно проводится на 11. Это позволяет оперативно ставить верный диагноз и спасать жизни новорождённых.

В Первой Градской больнице разработали и применили не имеющую аналогов методику остановки кровотечения. Первым пациентом, на котором ее успешно апробировали, стал 26-летний мужчина, упавший с 3 этажа. Он получил множество травм, но, что самое страшное, у мужчины открылось внутретазовое кровотечение. Обычно его останавливают специальными тампонами, которые зашиваются на несколько дней, а затем извлекаются. По словам специалистов, это довольно травмоопасный способ, поскольку существует риск дополнительной кровопотери. Вместо этого пациенту установили два баллонных катетера через небольшой разрез, после их заполнили физиологическим раствором. Раздувшиеся баллоны прижали пострадавшие сосуды и остановили кровотечение. Сейчас мужчина идет на поправку.

«Идея использовать баллонные катетеры для остановки внутритазового кровотечения возникла у нас давно. Мы провели большую подготовительную работу для того, чтобы запатентовать и применить эту технологию, убедившись в ее надежности и безопасности с использованием самых современных методов диагностики КТ и МРТ», – рассказал заместитель главного врача Первой градской больницы по травматологии и ортопедии кандидат медицинских наук Дмитрий Гордиенко.

А в Боткинской больнице врачи провели первую в истории клиники трансплантацию печени. Несмотря на долгую восьмичасовую операцию, пациентка, у которой был цирроз печени в запущенной форме, идет на выздоровление, вскоре ее выпишут.

Стоит отметить, что больницы развиваются и совершенствуются не только во врачебном деле. Пациенты отмечают также высокий уровень сервиса. Качественное питание и внимательное отношение к больным идут в одну ногу с новыми технологиями. Например, продукты, которые попадают на стол к пациентам проходят несколько этапов контроля в специальных лабораториях, поэтому попадание некачественной пищи к больным исключено. Меню составляют диетологи, учитывая при этом необходимое соотношение белков, жиров, углеводов и полезных веществ, а также специфику заболеваний конкретных групп пациентов.

О том, что качество предоставляемых услуг в московских больницах заметно улучшилось, подтверждает и неумолимая статистика. По сравнению с прошлым годом в медучреждениях столицы снизилась смертность от инфаркта – на 8%, а от инсульта – на 11%.