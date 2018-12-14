Безобиден ли интерферон?

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В этом году эпидемии гриппа и ОРВИ приходят в Россию позже обычного. И заболеваемость, к примеру, в Москве, гораздо ниже расчетных величин. Но это не оказывает никакого воздействия на запланированную по сезону рекламу, которая раз за разом повторяет, что вам следует «поддержать иммунитет». Рекламные призывы подхватывают некоторые врачи. Зомбированные ими и навязчивой рекламой родители потчуют своих детей для профилактики и лечения иммуностимуляторами и иммуномодуляторами.

Вам кажется, что интерферон безобиден?

Как отмечает МК, воздействие интерферонов и иммуномодуляторов российского рынка на организм недостаточно изучено, поэтому преждевременно было бы считать их совершенно безопасными. Наш иммунитет – это очень сложная система, когда можно «стимулировать» её при ОРВИ – никто пока не знает, а некоторые специалисты напоминают нам, что эти препараты не прошли через весь спектр клинических испытаний.

Использование большинства из этих препаратов рискованно, считает педиатр Белла Брагвадзе. Мы не всегда знаем, каким образом и на каком уровне они действуют в организме, сообщила она изданию Republic Magazine.

Педиатр Федор Катасонов напоминает, что самый сильный индуктор интерферона — это вирус, а вирусная инфекция приводит к такому повышению интерферона, что воздействие всех этих индукторов на таком уровне – незначительны.

МК отмечает, что вообще «иммуностимуляторы», существуют только в России, при этом производители заявляют, что они эффективны при всех известных вирусных заболеваниях, гепатитах, ОРВИ, при венерических инфекциях, и других. Часто производители не предупреждают о побочных действиях. В инструкциях часто отсутствует указание на фармакокинетику, на фармакодинамику, как препарат выводится из организма. Если же нет предупреждений о побочных действиях, возможно они вовсе не содержат действующее вещество, возможно производитель от нас что-то утаивает, – считает главный клинический фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.

Клинически не доказана эффективность малых доз интерферонов в лечении ОРЗ и ОРВИ. Поэтому лучше обойтись без препаратов общего действия, индукторов интерферона, это лишнее вмешательство в иммунные процессы, полагает педиатр Татьяна Буцкая в издании aif.ru.

Все эти якобы противовирусные средства, якобы стимуляторы интерферонообразования, стимуляторы иммунитета, - сказал в интервью КП педиатр Евгений Комаровский, — все это лекарства, эффективность которых не доказана.

Поэтому стоит подумать, прежде чем применять подобные препараты. К такому выводу приходит автор статьи в МК.