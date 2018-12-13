Ученые назвали все уникальные свойства яблок

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Яблоки — это одно из самых полезных творений природы (и, конечно же, селекции) — говорят зарубежные диетологи, перечислившие все уникальные свойства этих плодов. Результаты соответствующего исследования приводит издание "ПолитЭксперт".

По его данным, в яблоках полно полезных микроэлементов, клетчатки, и также других жизненно необходимых организму веществ. Плюс, в яблоках нет опасных жирных кислот и холестерина, то есть, их можно смело рекомендовать желающим похудеть.

"Полезные вещества присутствуют как в мякоти яблок, так и в их кожуре, соответственно, не следует чистить кожуру, если вы хотите получить максимум пользы из этих плодов", — отмечает диетолог Лаура Флорес, добавляя, что в составе яблок есть полифенолы, которые действуют подобно антиоксидантам, сохраняя молодость и здоровье.

Укрепление костей, регуляция массы тела, нормализация работы кишечника, улучшение функции легких, защита от болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний — все полезные эффекты от систематического употребления яблок не перечесть.

"Пектин, который есть в яблоках, помогает организму бороться с лишним холестерином, накапливаемым в слизистых оболочках кровеносных сосудов. А это, между прочим, одна из ключевых причин потенциально смертельных сердечно-сосудистых болезней. Регулярно употребляя яблоки, вы эффективно защищаете свои сердце и сосуды — это было доказано по результатам клинических исследований", — добавляет Флорес.