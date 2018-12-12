Эксперты назвали 5 продуктов, которые не позволяют похудеть

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Эксперты в области диетологии перечислили продукты, которые не следует употреблять людям, намеревающимся избавиться от лишних килограммов. Особенно опасно употреблять эти продукты перед сном.

Итак, для начала нужно отказаться от шоколада. Да-да, даже от темного, который в целом считается полезным. Шоколад возбуждает центры аппетита и повышает уровень кортизола, так что его нужно обходить десятой дорогой, если хотите похудеть. Кортизол, синтез которого в головном мозге провоцируется благодаря шоколаду, принято называть гормоном стресса. Под действием этого вещества в организме активируются биологические механизмы, заставляющие людей, например, переедать. В общем, тут все понятно — никакого шоколада.

Еще один неочевидный продукт, который не следует употреблять людям на диете — козий сыр. В его составе присутствуют жиры, расслабляющие клапаны, отделяющие желудок от пищевода. Соответственно, после употребления сыра из козьего молока у вас может возникать сильное чувство голода.

Из рациона нужно исключить все острое — например, те многочисленные соусы, которые стоят на дверце вашего холодильника. Острое не позволяет желудку отдыхать ночью, поэтому от такой еды необходимо отказаться.

Пьете красное вино? Пора прекратить. Вино — это хороший источник антиоксидантов, но оно способствует синтезу кортизола, с которым мы уже разобрались.

Само-собой, что пытаясь похудеть, нельзя употреблять сладкое. Вообще. Простые углеводы, к которым относится сахар, сведут на нет все ваши усилия, направленные на избавление от жира.