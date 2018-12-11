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Сауна поможет сердцу человека быть здоровым, уверены ученые

Вторник, 11 Декабря 2018 13:43
Сауна поможет сердцу человека быть здоровым, уверены ученые Фото из открытых источников

Ученые из Финляндии уверены, что систематическое посещение сауны — отличная мера профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Сауна, как сообщает информационный портал "НьюИнформ" — это не только приятный релакс, но и действенный способ укрепить здоровье сердца.

 

Регулярные походы в сауну, как отмечают авторы соответствующего исследования, сотрудники Университета Восточной Финляндии, сказываются на состоянии сердца и сосудов самым положительным образом.

 

У поклонников сауны, в частности, заметно реже развиваются потенциально смертельные болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой.

 

В рамках исследования, которое провели финские ученые, были проанализированы медицинские показатели более чем полутора тысяч добровольцев. Ученые сопоставили медицинские данные с результатами комплексных опросов, по итогам которых участники проекта постарались сообщить как можно больше сведений о своей жизни.

 

"Мы разделили участников на три группы, в зависимости от частоты посещения сауны. В первую группу попали те, кто практически не бывает в сауне, во второй оказались люди, которые посещают сауну время от времени, ну а третья группа была образована из тех, кто ходит в сауну чуть ли не каждый день. Именно представители третьей группы демонстрируют самые хорошие показатели здоровья сердца", — рассказывает Танджанина Лауккакен, ведущий автор исследования.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Сауна
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