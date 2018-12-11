Сауна поможет сердцу человека быть здоровым, уверены ученые

Ученые из Финляндии уверены, что систематическое посещение сауны — отличная мера профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Сауна, как сообщает информационный портал "НьюИнформ" — это не только приятный релакс, но и действенный способ укрепить здоровье сердца.
Регулярные походы в сауну, как отмечают авторы соответствующего исследования, сотрудники Университета Восточной Финляндии, сказываются на состоянии сердца и сосудов самым положительным образом.
У поклонников сауны, в частности, заметно реже развиваются потенциально смертельные болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой.
В рамках исследования, которое провели финские ученые, были проанализированы медицинские показатели более чем полутора тысяч добровольцев. Ученые сопоставили медицинские данные с результатами комплексных опросов, по итогам которых участники проекта постарались сообщить как можно больше сведений о своей жизни.
"Мы разделили участников на три группы, в зависимости от частоты посещения сауны. В первую группу попали те, кто практически не бывает в сауне, во второй оказались люди, которые посещают сауну время от времени, ну а третья группа была образована из тех, кто ходит в сауну чуть ли не каждый день. Именно представители третьей группы демонстрируют самые хорошие показатели здоровья сердца", — рассказывает Танджанина Лауккакен, ведущий автор исследования.
Карма Макрона. Не надо было Сирию бомбить? Вообще протест во Франции был неинтересен, пока не за...
Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении тысячелетий, сформировали траве...
Как налоги платить, так это из любой точки страны, а как в садике место получить, так это по прописке.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.