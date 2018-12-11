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Ученые узнали, как избавиться от жировых отложений на животе

Вторник, 11 Декабря 2018 09:59
Ученые узнали, как избавиться от жировых отложений на животе Фото из открытых источников

Диета, позволяющая избавиться от висцерального жира на животе, была описана зарубежными учеными на страницах издания Express. Основа диеты, направленной против жира на животе — растворимая клетчатка.

 

Это, если что, овсяные отруби, орехи и семена, ячмень, бобы и горох, а также некоторые овощи и фрукты. Употребление всего десяти граммов растворимой клетчатки в день может снизить объем висцерального жира примерно на четыре процента (правда, для этого потребуются долгие пять лет).

 

"С висцеральным жиром можно бороться при помощи диеты, основанной на цельных зернах и мононенасыщенных жирах. Последние входят в состав оливкового масла, некоторых видов орехов, а также, например, авокадо. А вот насыщенных жиров (мясо, птица, сливочное масло, сало) следует, наоборот, избегать", — рассказывают эксперты в области здорового питания.

 

Кроме тщательного подбора продуктов, нужно обращать внимание на размер порций — жир на животе уходит по-настоящему результативно, если соблюдать строгие пищевые ограничения. Плюс, нужно выполнять физические упражнения, потому что одной диеты, как отмечают ученые, мало.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости жир
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