Ученые узнали, как избавиться от жировых отложений на животе

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Диета, позволяющая избавиться от висцерального жира на животе, была описана зарубежными учеными на страницах издания Express. Основа диеты, направленной против жира на животе — растворимая клетчатка.

Это, если что, овсяные отруби, орехи и семена, ячмень, бобы и горох, а также некоторые овощи и фрукты. Употребление всего десяти граммов растворимой клетчатки в день может снизить объем висцерального жира примерно на четыре процента (правда, для этого потребуются долгие пять лет).

"С висцеральным жиром можно бороться при помощи диеты, основанной на цельных зернах и мононенасыщенных жирах. Последние входят в состав оливкового масла, некоторых видов орехов, а также, например, авокадо. А вот насыщенных жиров (мясо, птица, сливочное масло, сало) следует, наоборот, избегать", — рассказывают эксперты в области здорового питания.

Кроме тщательного подбора продуктов, нужно обращать внимание на размер порций — жир на животе уходит по-настоящему результативно, если соблюдать строгие пищевые ограничения. Плюс, нужно выполнять физические упражнения, потому что одной диеты, как отмечают ученые, мало.