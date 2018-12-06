Как проблемы с сердцем влияют на интимную жизнь человека?

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Людям, которые жалуются на проблемы в интимной сфере, следует уделять внимание в том числе и здоровью своей сердечно-сосудистой системы — говорят исследователи из Канады, выяснившие, что здоровье сердца непосредственно связано с качеством личной жизни.

По данным информационного ресурса "Инфореактор", исследование по теме появилось на страницах Канадского журнала кардиологии. Авторы научной работы обратили внимание на то, что у пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями, которые проходят реабилитацию, в значительной степени улучшается качество интимной жизни.

"Активность, степень удовлетворения, а также иные аспекты интимной сферы — все это очень зависит от состояния сердца и сосудов, поэтому людям, у которых есть те или иные проблемы в этой области, необходимо пройти, помимо прочих, и кардиологическое обследование", — говорят авторы исследования.

Сейчас ученые подумывают о том, чтобы дополнить существующие программы кардиологической реабилитации новыми положениями, касающимися интимной сферы. Предполагается, что эта мера самым положительным образом отразится на здоровье пациентов.