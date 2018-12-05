Эксперт: Уменьшение смертности от онкопатологий без развития генерических препаратов невозможно

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О новых подходах онкологической стратегии в России говорили на круглом столе в рамках IX Всероссийского конгресса пациентов, проходившего в Москве 29 ноября 2018 года. Подробнее - в материале Planet Today.

В своем докладе «Целесообразность создания и клинического применения дженериков в онкологии» вице-президент Российского общества онкоурологов доктор медицинских наук Игорь Русаков проанализировал, почему без применения воспроизведенных препаратов ни одна система здравоохранения в мире не сможет обеспечить полноценную помощь своим гражданам. Мероприятие вызвало интерес широкой аудитории из-за стремительного роста онкологической патологии в России.

По состоянию на 2017 год в стране зарегистрировано 3 630 567 пациентов с онкологическими заболеваниями, в 2016-м — 3 518 842, годовой прирост составил 3%. Растут и затраты национальных систем здравоохранения на лечение онкопатологий. Расходы российского здравоохранения в 2018 году достигли 6,5 млрд евро, при этом доля затрат на онкопомощь не превышает 2,5% в общих расходах на здравоохранение. По оценке эксперта, для полноценной помощи пациентам в регионах объем финансирования должен быть в 6-7 раз выше.

Достижения таргетной терапии в области онкопатологий по мнению Игоря Русакова впечатляют: в период с 2012 по 2017 год было выпущено 63 новых препарата для лечения 24 различных форм злокачественных опухолей. При этом основной проблемой в решении задачи снижения смертности от онкозаболеваний по-прежнему остается финансовая недоступность терапии для пациентов большинства стран мира. Доступность дорогих оригинальных препаратов на развивающихся рынках оценивается не выше 20%, в России этот показатель чуть выше — 44%.

«Применение каждого оригинального препарата требует предварительного получения особых иммунологических реакций, обеспечения персонализации диагноза пациента, — рассказывает Игорь Русаков, — а это дополнительные траты, вполне сопоставимые со стоимостью самого лекарства. Внедрить весь этот комплекс медицинских мероприятий только по закупке оригинальных препаратов просто финансово невозможно. И это проблема не только нашей страны, но и других государств, в том числе и западных».

По мнению онколога, особое внимание со стороны государства следует уделить разработке воспроизведенных препаратов. Дженерики должны соответствовать установленным требованиям и быть сопоставимы с оригинальными по фармакокинетике и фармакодинамике. Требования к качеству и эффективности данных препаратов должны быть не ниже, чем к оригинальным. В то же время только воспроизведенные препараты способны снизить финансовое давление на бюджет и увеличить доступность к медикаментозному лечению значительно большего числа пациентов.

Вице-президент Российского общества онкоурологов привел пример из практики ГКБ им. Д.Д. Плетнева. Еще несколько лет назад для лечения больных метастаческим раком почки применялись исключительно оригинальные дорогостоящие препараты иностранного производства с МНН сорафениб и сунитиниб, посольку не было другой альтернативы. Уже сегодня ситуация изменилась, на российском рынке представлены воспроизведенные препараты российского производства, которые в ходе лечения показали не меньшую эффективность и безопасность, чем оригинальные лекарственные препараты.

«В России сформировалась сильная научно-техническая база, которая позволяет отечественным компаниям производить по принципу полного цикла препараты любой сложности и природы, — прокомментировал доклад онколога Александр Малин, генеральный директор ООО «Натива». — Уже сегодня российская продукция соответствует мировым стандартам и способна конкурировать с иностранными аналогами, о чем говорит рост ее доли не только на отечественном, но и на международном рынке. Постепенно, шаг за шагом, эта тенденция находит отклик у пациентского и врачебного сообщества».

Компания «Натива» уже несколько лет выступает партнером Всероссийского конгресса пациентов. Именно такой формат проведения мероприятия позволяет выйти на новый уровень взаимодействия между пациентским сообществом и пациентскими организациями, органами государственной власти, представителями бизнеса для обсуждения наиболее актуальных и острых вопросов, а также выявления проблем в современной системе здравоохранения для повышения качества жизни российских граждан.