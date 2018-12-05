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Названы 4 новые угрозы для любителей электронных сигарет

Среда, 05 Декабря 2018 14:24
Названы 4 новые угрозы для любителей электронных сигарет Фото из открытых источников

Любители электронных сигарет привыкли считать, что вейпинг — гораздо более безобидное занятие, чем курение обычных сигарет, но ученые из США уверяют, что это не так. Материал, посвященный опасностям относительно нового способа курения, опубликовал информационный портал "Инфореактор".

 

Вейперы любят говорить, что использование испарителей подразумевает меньшие дозы употребляемого никотина, однако исследования показывают, что в большей части жидкостей для электронных сигарет гораздо больше этого ядовитого вещества, чем в обыкновенном табаке. И речь, при этом, идет о разнице в десятки раз.

 

Все побочные эффекты от использования электронных сигарет до сих пор не изучены. То есть, никто толком не знают, какие проблемы со здоровьем ждут рядового поклонника вейпа через, скажем, пару десятков лет — подобных данных пока просто нет.

 

Вейпинг, как показывают те данные, которые уже есть, часто превращается в обычное курение, то есть, вчерашние вейперы начинают покупать сигареты и курить их.

 

"В жидкостях для вейпа есть не только никотин, но и другие яды — например, свинец, а также диацетил. Накапливаясь в организме, эти вещества могут провоцировать очень серьезные проблемы", — говорят ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости электронные сигареты
 

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