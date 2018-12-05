«Russian Pharma Awards»: препарат Когоцел опять получает заслуженную награду

Как сообщило информационное агентство ТАСС, на состоявшейся 29 ноября церемонии «Russian Pharma Awards2018» Кагоцел был назван «Самым назначаемым препаратом при лечении ОРВИ и гриппа».
Организаторы премии отмечают, что Кагоцел в данной номинации побеждает уже пятый год подряд.
Представитель компании «Ниармедик» Анна Дахина, поделилась, что им очень приятно почти под Новый год получить такой неожиданный приятный подарок в виде победы в премии. Признание медпрепарата большого количества врачей свидетельствует об эффективности и безопасности средства. Известно, что свои голоса за Когоцел отдало более 550 000 врачей, опираясь на свой опыт и ежедневную практику.
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией по применению.
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