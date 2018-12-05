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«Russian Pharma Awards»: препарат Когоцел опять получает заслуженную награду

Среда, 05 Декабря 2018 09:12
«Russian Pharma Awards»: препарат Когоцел опять получает заслуженную награду Фото из открытых источников

Как сообщило информационное агентство ТАСС, на состоявшейся 29 ноября церемонии «Russian Pharma Awards2018» Кагоцел был назван «Самым назначаемым препаратом при лечении ОРВИ и гриппа».

 

Организаторы премии отмечают, что Кагоцел в данной номинации побеждает уже пятый год подряд.

 

Представитель компании «Ниармедик» Анна Дахина, поделилась, что им очень приятно почти под Новый год получить такой неожиданный приятный подарок в виде победы в премии. Признание медпрепарата большого количества врачей свидетельствует об эффективности и безопасности средства. Известно, что свои голоса за Когоцел отдало более 550 000 врачей, опираясь на свой опыт и ежедневную практику.

 

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

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Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги Награждение Новости
 

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