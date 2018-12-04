Эксперты назвали идеальный способ похудеть и быть здоровым

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Практически любая из рекомендуемых американскими врачами диет может быть чрезвычайно эффективной, если соблюдать главное правило — вообще не употреблять спиртное. К такому выводу, как сообщает портал EurekAlert!, пришли сотрудники Университета Филадельфии.

Полный отказ от употребления алкоголя не только повышает эффективность диет для похудения, но и способствует снижению вероятности развития диабета второго типа (а также еще огромного количества болезней).

Так просто? Да — говорят американские ученые, вот так просто. Если вы хотите похудеть и в целом улучшить свое здоровье, то отказ от алкоголя должен быть одним из самых первых шагов.

"Исследования показывают, что даже кратковременные срывы на спиртное в любой форме (например — пиво) могут свести эффективность любой, даже самой правильной диеты, к нулю. Соответственно, если перед нами человек, который категорически не может бросить пить, то у него практически нет шансов похудеть", — отмечают эксперты.

У алкоголя, кстати, есть "накопительный эффект", то есть, даже если пациент бросает пить, то он сможет рассчитывать на реальное похудение не ранее, чем через четыре года.