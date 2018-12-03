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Психологи рассказали, почему чрезмерная любовь опасна для жизни

Понедельник, 03 Декабря 2018 11:10
Психологи рассказали, почему чрезмерная любовь опасна для жизни Фото из открытых источников

Сильная любовь может быть опасной для здоровья — говорят ученые из Соединенных Штатов Америки, обнаружившие корреляцию между чувством привязанности ко второй половинке и риском преждевременной смерти.

 

Исследование по теме было опубликовано сотрудниками Университета Райса. Ученые выяснили, что любящие супруги, потерявшие свою вторую половину, рискуют умереть в результате целого множества проблем со здоровьем. Особенную опасность здесь представляют заболевания сердечно-сосудистой системы.

 

"Потеря любимого серьезно увеличивает риск смерти от острых осложнений хронических сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в первые три месяца", — говорит Крис Фагундес, ведущий автор исследования.

 

Прежде чем сделать такие выводы, ученые под руководством Фагундеса в течение нескольких месяцев наблюдали со состоянием здоровья нескольких десятков овдовевших супругов.

 

"В крови у людей, которые потеряли супругов, обнаруживаются факторы воспаления, серьезно увеличивающие риск преждевременной смерти. При этом, риск смерти растет не только для людей пожилого возраста, но и для относительно молодых граждан, то есть, сильная привязанность и чувства, связанные с потерей любимого человека, могут очень сильно ударить по здоровью в любом возрасте", — говорят ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Любовь
 

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