Психологи рассказали, почему чрезмерная любовь опасна для жизни

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Сильная любовь может быть опасной для здоровья — говорят ученые из Соединенных Штатов Америки, обнаружившие корреляцию между чувством привязанности ко второй половинке и риском преждевременной смерти.

Исследование по теме было опубликовано сотрудниками Университета Райса. Ученые выяснили, что любящие супруги, потерявшие свою вторую половину, рискуют умереть в результате целого множества проблем со здоровьем. Особенную опасность здесь представляют заболевания сердечно-сосудистой системы.

"Потеря любимого серьезно увеличивает риск смерти от острых осложнений хронических сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в первые три месяца", — говорит Крис Фагундес, ведущий автор исследования.

Прежде чем сделать такие выводы, ученые под руководством Фагундеса в течение нескольких месяцев наблюдали со состоянием здоровья нескольких десятков овдовевших супругов.

"В крови у людей, которые потеряли супругов, обнаруживаются факторы воспаления, серьезно увеличивающие риск преждевременной смерти. При этом, риск смерти растет не только для людей пожилого возраста, но и для относительно молодых граждан, то есть, сильная привязанность и чувства, связанные с потерей любимого человека, могут очень сильно ударить по здоровью в любом возрасте", — говорят ученые.