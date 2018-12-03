Ученые узнали, как рак манипулирует иммунной системой

Злокачественные клетки могут использовать иммунную систему организма в собственных целях. К такому выводу, как сообщает научное издание Cell Reports, пришли исследователи из США, осуществившие серию экспериментов на лабораторных животных.
"Клетки опухоли могут использовать иммунитет для собственной защиты — в процессе, как показали наши исследования, участвует белковое соединение PAI-1, представляющее собой ингибитор активации плазминогена первого типа. Мы уже изучали этот белок в рамках прошлых научных работ, и узнали, что он имеет отношение к самым агрессивным формам онкологических заболеваний", — рассказывают сотрудники Университета Южной Калифорнии.
Белок PAI-1, как выяснили американские ученые, может заставлять макрофагов переходить в т.н. форму M2, защищающую опухоль, а не атакующую ее.
"Эксперимент показал, что макрофаги могут защищать злокачественную опухоль, а также восстанавливать раковые клетки, поврежденные в результате химиотерапии. Мы попытались определить, как часто происходит подобное, и пришли к настораживающим выводам — судя по Атласу ракового генома, в котором содержатся данные одиннадцати тысяч пациентов, между высоким уровнем PAI-1 и появлением макрофагов M2 есть четкая связь, требующая пересмотра существующих медицинских практик", — говорят ученые.
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