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Ученые узнали, как рак манипулирует иммунной системой

Понедельник, 03 Декабря 2018 09:11
Ученые узнали, как рак манипулирует иммунной системой Фото из открытых источников

Злокачественные клетки могут использовать иммунную систему организма в собственных целях. К такому выводу, как сообщает научное издание Cell Reports, пришли исследователи из США, осуществившие серию экспериментов на лабораторных животных.

 

"Клетки опухоли могут использовать иммунитет для собственной защиты — в процессе, как показали наши исследования, участвует белковое соединение PAI-1, представляющее собой ингибитор активации плазминогена первого типа. Мы уже изучали этот белок в рамках прошлых научных работ, и узнали, что он имеет отношение к самым агрессивным формам онкологических заболеваний", — рассказывают сотрудники Университета Южной Калифорнии.

 

Белок PAI-1, как выяснили американские ученые, может заставлять макрофагов переходить в т.н. форму M2, защищающую опухоль, а не атакующую ее.

 

"Эксперимент показал, что макрофаги могут защищать злокачественную опухоль, а также восстанавливать раковые клетки, поврежденные в результате химиотерапии. Мы попытались определить, как часто происходит подобное, и пришли к настораживающим выводам — судя по Атласу ракового генома, в котором содержатся данные одиннадцати тысяч пациентов, между высоким уровнем PAI-1 и появлением макрофагов M2 есть четкая связь, требующая пересмотра существующих медицинских практик", — говорят ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости рак
 

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