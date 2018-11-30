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Эксперты назвали самый опасный для здоровья напиток

Пятница, 30 Ноября 2018 10:03
Эксперты назвали самый опасный для здоровья напиток Фото из открытых источников

Систематическое употребление сладких газированных напитков может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем — например, инфаркты и инсульты. Ученые из расположенного в ЮАР Стелленбосского университета уверены, что сладкая газировка является одним из самых опасных для организма напитков.

 

Для того, чтобы в полной мере испытать на себе вредное воздействие сладких газированных напитков, достаточно употреблять всего пару банок газировки в неделю. Уже через десять недель такого эксперимента в организме обнаруживаются первые патогенные изменения.

 

"Люди привыкли считать, что если употреблять, например, так называемые диетические версии популярных сладких напитков, то ничего плохого не случится. Но последние исследования показывают, что это не более чем маркетинговый миф, а реальность куда более печальная — искусственные подсластители, применяемые вместо сахара, наносят организму не меньший урон", — говорят авторы исследования.

 

Что же касается сладкой газировки, приготовленной по традиционной рецептуре, то сахара в ней не просто много, а слишком много. Учитывая тот факт, что в рационе среднего современного человека наблюдается избыток сахара и без сладкой газировки, то от нее следует полностью отказаться, если вы не хотите получить потенциально смертельные проблемы со здоровьем.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости напиток
 

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