Учеными найден способ борьбы с «неправильным» жиром

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Британским специалистам удалось синтезировать белковое соединение, названное впоследствии ВМР8b, основной функцией которого является превращение жирового слоя в бурый жир, который подвергается сжиганию намного быстрее.

Как поведали народным массам эксперты, бурого жира не так и много в организме человека и для его сжигания необходимо активировать данный процесс. Разработанный белок был выявлен впервые еще шесть лет назад, и за это время эксперты выявили, что ген, который подвергает кодировке вещество, сбивает работоспособность бурого жира у грызунов.

Новые исследовательские проект способствовали открытию возможности синтеза белого жирового слоя в бурый при увеличенной концентрации выявленного белка. Помимо этого еще одной положительной особенностью является то, что данный белок способствует росту кровеносных сосудов, делая тем самым бурый жир более отзывчивым к командам от нервных окончаний.

Научный проект будет в дальнейшем способствовать развитию новых безболезненных методов в борьбе с ожирением на последних стадиях.