Учёные нашли способ лечить аппендицит без операции

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Успешное лечение острого аппендицита все чаще удается проводить без хирургического вмешательства — говорят ученые из Финляндии, по словам которых, на смену аппендэктомии приходит прием антибиотиков. Исследование, посвященное новым методикам лечения воспаления аппендикса, появилось на страницах издания JAMA.

Аппендицит развивается, когда воспаляется аппендикс — отросток слепой кишки, который в ходе эволюции превратился в рудиментарный орган. Соответственно, удаление аппендикса считается относительно безопасной операцией.

Однако операция есть операция, поэтому методы лечения, позволяющие обойтись без нее, являются более предпочтительными. Практика показывает, что если у пациента отсутствует разрыв аппендикса, то лечения, основанного на приеме антибиотиков, обычно бывает вполне достаточно.

Клинические исследования на эту тему, однако, не проводились, так как ученым не удавалось собрать достаточное число участников для осуществления такого опыта.

Ученые из Университета Турку решили исправить ситуацию и проанализировали данные, накопленные благодаря 530 пациентам с острым аппендицитом без осложнений. Результаты анализа говорят о том, что у безоперационной терапии аппендицита есть довольно большой потенциал.