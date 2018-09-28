Новые противозачаточные таблетки помогут снизить риск развития рака яичников у женщин

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Комбинированные оральные контрацептивы нового типа заметно понижают вероятность развития рака яичников у молодых женщин. Исследование, по итогам которого были сделаны такие выводы, провели ученые из Шотландии и Дании.

"Эффект, о котором идет речь, сохраняется на протяжении нескольких лет даже после прекращения приема противозачаточных препаратов. Что говорит о том, что польза от применения новых комбинированных оральных контрацептивов является действительно выраженной", — цитирует ученых из Копенгагенского университета информационный ресурс "Актуальные новости".

Статистические данные, накопленные благодаря почти двум миллионам датских женщин, говорят о том, что самым большим риском развития рака яичников обладают женщины, которые никогда не использовали оральную контрацепцию.

"Выраженный эффект есть только у комбинированных препаратов нового поколения, то есть, если мы говорим о препаратах на основе исключительно прогестогена, то они не снижают риск", — отмечают исследователи.

Выводы, как подчеркивается, актуальны только для молодых женщин, тогда как самым высоким риском рака развития рака яичников обладают пожилые представительницы женского пола.