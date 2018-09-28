В Москве на Старом Арбате состоялась лекция психиатра о депрессии

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На выставке «Психиатрия: прошлое и настоящее» в Москве на Старом Арбате 25 сентября прошла лекция известного психиатра, психотерапевта, журналиста и писателя Александра Данилина.

Свое выступление он посвятил такой серьезной и большой проблеме, как депрессия. Организатором лекции «ДЕПРЕССИЯ: особенности диагностики и лечения в современном обществе» выступила Гражданская комиссия по правам человека. Среди более сотни слушателей, посетивших событие, были врачи, психологи, студенты и родители.

Александр Данилин уделил большое внимание диагностике депрессии и проблемам субъективной диагностики, подробно остановился на эффективности и последствиях приема назначенных антидепрессантов и других психотропных препаратов, затронул тему депрессии и суицида.

Вместе с аудиторией состоялось обсуждение альтернативной терапии депрессивных расстройств, поговорили об излечимости депрессии и выяснили, что такое депрессия – психологическая проблема или болезнь. Психотерапевт также привел практические примеры по преодолению депрессивного состояния.

Источник: http://www.cchr.ru