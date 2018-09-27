Медики рассказали о вымыслах про вред сахара

Считается, что сахар является "белой смертью", и его употребление, соответственно, нужно сводить к минимуму, если вы не хотите преждевременно умереть от целого комплекса ужасных болезней. Ученые, однако, говорят, что мифы о вреде сахара слишком преувеличены.
"Сахар обязательно должен присутствовать в вашем ежедневном рационе, т.к. глюкоза, которая синтезируется в организме из сахара, является чрезвычайно важным питательным веществом, которое заряжает вас энергией и позволяет выполнять ту или иную работу. Полностью отказываясь от сладкого, вы заставляете свое тело работать в стрессовом режиме, что нередко может приводить к серьезным последствиям", — рассказывают ученые.
Сахар, кроме того, участвует в биологических механизмах, итогом которых является синтез дофамина — важнейшего нейромедиатора, отвечающего за хорошее настроение.
Если вы хотите, чтобы ваш организм работал правильно, нужно употреблять и сахар, и черный шоколад, и другие сладости. В частности — сладкие фрукты, так как натуральные сахара являются самыми полезными. Но в любом случае, пренебрегать сахаром ни в коем случае нельзя.
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