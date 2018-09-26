Диетологи назвали диету, которая поможет продлить жизнь

Диеты, основное внимание в которых уделяется правильному дозированию поступающих в организм углеводов, позволяют в значительной степени расширить физиологические возможности и продлевают жизнь. К таким выводам пришли сотрудники Женской клиники Бригхэма (США).
Люди, которые употребляют дозированное количество углеводов, живут, как правило, дольше других. Об этом говорят данные многочисленных исследований, в которых принимали участие сотни тысяч людей.
"Главный источник полезных для организма углеводов — продукты питания, получаемые путем переработки цельнозерновых сельскохозяйственных культур. Особенную пользу организму приносит регулярное употребление цельнозернового хлеба. Но речь, как необходимо помнить, идет о дозированном употреблении углеводов", — рассказывают ученые из Соединенных Штатов Америки.
Кроме углеводов, в рационе должны присутствовать фрукты, которые содержат большую часть необходимых организму микроэлементов и витаминов. Это, в частности, бананы и яблоки. Бананы принято считать не очень полезными, т.к. в них много натуральных сахаров, однако именно эти фрукты, по словам ученых, способствуют оптимальному обновлению клеток.
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