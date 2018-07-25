Девочка села немытые фрукты и заразилась мозговыми паразитами

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О том, что не следует есть немытые фрукты, детям можно объяснять на примере девочки из Индии, которая увлекалась поеданием фруктов непосредственно с деревьев, пока у нее в голове не завелись личинки свиного цепня.

Живущие в голове личинки, как пишет издание The Daily Mail — это довольно неприятная штука. Девочка страдала от невыносимых головных болей и припадков, напоминающих эпилептические.

Ситуация осложнялась тем, что доктор, которому ее показали родителями, поставил неверный диагноз и прописал лекарства, от которых ребенку стало только хуже — зараженная мозговыми паразитами девочка набрала двадцать килограммов лишнего веса и утратила способность самостоятельно передвигаться.

В итоге ребенка показали другому врачу, который оказался более квалифицированным и предложил сделать снимок мозга. Вот тут-то и обнаружилось страшное — в мозге ребенка обитало несколько сотен личинок глистов. В конце концов девочку вылечили, но страданий ребенку досталось немало.

"Заражение могло произойти как через фрукты, так и, например, в результате употребления свинины, которую подвергли недостаточной термической обработке. Глисты попали в мозг через кровеносные сосуды — это редкость, но так все же бывает", — комментируют пугающий случай специалисты.