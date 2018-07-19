10 советов, как повысить иммунитет во время беременности!

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Благодаря иммунитету человеческий организм своевременно реагирует на разного рода болезнетворные бактерии. Женский иммунитет во время беременности ослаблен, ведь для этого существует ряд причин. Повышенная тревожность, гормональная перестройка, токсикоз, недостаток витаминов, перегруженные работой внутренние органы.

Причин действительно не мало, но помочь иммунитету справиться со своей задачей в такой не простой период для женщины можно. Для этого существует 10 советов, вам остается выбрать только наиболее подходящие из них.

1) Полноценный сон

Любому человеку для здоровья важно полноценно высыпаться, а для женщины в положении особенно. Приучите себя ложиться примерно в одно и тоже время каждый день. Постарайтесь увеличить период сна от 8 часов до 9 или 10 в сутки. Такой отдых пойдет вашему иммунитету только на пользу.

2) Ежедневные прогулки

Не стоит пренебрегать ежедневными прогулками на свежем воздухе. Даже если у вас полно забот и хлопот, всегда можно выкроить пару выходов на улицу по половине часа. Достаточное количество кислорода важно не только растущему пузожителю, но и здоровью будущей мамы.

3) Гигиена

Во время беременности немаловажно соблюдать самые элементарные правила личной гигиены. Мытье рук после улицы, туалета, а также перед каждым приемом пищи, водные процедуры, чистка зубов – все это позволит своевременно избавить от возможных бактерий, которых вы принесли извне.

4) Чистота – залог здоровья

Не пренебрегайте ежедневной уборкой помещения, в котором проводите большую часть времени. Если эта процедура дается вам не просто, то обратитесь за помощью близких. Объясните, что вам хочется видеть чистый пол, а не пыльные поверхности. Чаще проветривайте квартиру и увлажняйте воздух при необходимости.

5) Откажитесь от вредного

Ни к чему нагружать иммунитет пустыми вредными продуктами питания, спиртным или травить плод сигаретным дымом. Думайте не только об удовлетворении собственных потребностей, но и о будущем ребенке. Помогите своему иммунитету справиться с непростой для него задачей, замените прогулку по загазованной автостраде на неспешный променад по парку. Избегайте конфликтов и стрессов, вам это сейчас абсолютно ни к чему.

6) Часто питание

Старайтесь питаться несколько раз в сутки, желательно ввести второй завтрак, полдник и небольшой перекус незадолго до сна. Такое порционное питание позволит вашему организму получать максимум полезных веществ.

7) Размеры порций

Обратите внимание и на размеры порций. Существует ошибочное мнение, что беременная женщина просто обязана съедать за двоих. Это не так! Повышенная нагрузка на желудок переедание приведут лишь к болям в животе и несварению. Ешьте часто, но по не многу – вот главный совет для беременной женщины.

8) Физическая активность

Женщина в положении вовсе не должна превращаться в колобка, который только и знает, что ест и лежит в постели. Если нет никаких противопоказаний от врача, то смело можно делать легкие физические упражнения, плавать и даже заниматься йогой.

9) Питьевой режим

Не стоит забывать и полноценном питьевом режиме. Старайтесь пить больше жидкости, конечно, если нет проблем с отеками. Пейте простую питьевую воду, морсы, компоты из сухофруктов, чай с мятой, медом или лимоном. Все эти иммуноповышающие напитки пойдут вам только на пользу.

10) Позитивный настрой

И, конечно, если вы настроены позитивно, то вашему организму ничего не страшно. Старайтесь получать больше положительных эмоций, улыбайтесь, смейтесь, такое настроение позволит вам спокойно выносить здорового малыша!

По материалам сайта: https://sammedic.ru