Учёные: Рассеянный склероз можно заметить за несколько лет до начала‍

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Рассеянный склероз может быть диагностирован за несколько лет до того, как у пациента начинают проявляться его явные симптомы. Такой вывод сделали исследователи из Великобритании, проанализировавшие огромный объем данных из медицинских историй пациентов, страдающих от этого заболевания.

Ученые, в частности, подвергли анализу медицинские данные четырнадцати тысяч пациентов с рассеянным склерозом, а также изучили показатели шестидесяти тысяч людей, не подверженных этому заболеванию.

"Рассеянный склероз принято диагностировать по таким явным признакам, как онемение конечностей, помутнение в глазах, мышечная слабость и так далее, но это симптомы, которые свидетельствуют уже о полностью патологическом состоянии, при котором болезнь не поддается сколько-нибудь эффективному лечению", — говорят специалисты.

Которые предлагают не ждать развития полного набора симптомов, а диагностировать рассеянный склероз на ранних стадиях, обращая внимание на такие особенности, как боли в костях и мышцах, общее подавленное и депрессивное состояние, проблемы с пищеварительной системой и биполярное расстройство. На ранних стадиях, как отмечают эксперты, болезнь поддается профилактике и лечению.