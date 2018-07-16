Ученые выяснили полезные свойства ананаса

Ананасы — это не только вкусные экзотические фрукты, но и отличный источник вещества, которое может использоваться для лечения ожогов и некоторых других поражений кожи. Столь неожиданный вывод, как сообщают средства массовой информации, сделали ученые из Испании.
"В ананасах содержится бромелайн — это вещество является очень эффективным средством от ожогов, позволяющим защитить пораженную кожу от развития разнообразных болезненных воспалительных процессов", — говорят сотрудники расположенного в Сарагосе университета Мигеля Сервета.
Целебные средства, созданные на основе бромелайна, уже прошли комплексные клинические испытания, по итогам которых были признаны весьма действенными — в результате применения "ананасового заживителя" кожа заживает максимально быстро, а на месте ожога практически не остается следа.
"Ананасы оказались ключом к созданию высокоэффективного средства от ожогов нового поколения. Предполагается, что средства на основе бромелайна получат широкое распространение и выведут процесс лечения ожогов кожи на новый уровень качества", — рассказывают ученые, обнаружившие новые свойства ананасов.
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