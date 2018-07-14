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Апельсины помогут справиться с заболеванием сетчатки глаз

Суббота, 14 Июля 2018 11:08
Апельсины помогут справиться с заболеванием сетчатки глаз Фото из открытых источников

Апельсин является не только очень вкусным фруктом, но еще и вспомогательным средством для укрепления здоровья глаз в будущем. К такому открытию пришли австралийские исследователи, которые провели ряд экспериментов.

 

Столь обыденный для многих плод апельсинового дерева, оказывается, богат не только на витамин С, о чем каждый знает с самого раннего детства. Также апельсин содержит в себе некий компонент под названием флавоноид, который имеет положительное влияние на органы зрения.

 

В первую очередь, этот самый компонент помогает сетчатке глаз человека находится в форме до самой старости. Потому исследователи советуют, как можно чаще, употреблять апельсин в молодости. Ведь это поможет не иметь проблем со зрением в пожилом возрасте. Кроме того, употребления апельсина в пищу может помочь улучшить зрение тем, у кого уже наблюдаются с этим проблемы.

 

Ко всем этим выводам австралийские исследователи пришли, проведя ряд экспериментов, в которых были задействованы все известные источники флавоноидов. Оказалось, что именно представители цитрусового мира оказывают наиболее положительное влияние. Апельсины снижают факт возникновения проблем со зрением на 60%. В то время, как их соперники, в лице чая, яблок и вина показали значительно меньшие цифры – около 25%.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Здоровье   Теги Новости зрение
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