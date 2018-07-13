Пятница 13 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Ученые: Холостяцкая жизнь оказалась опасной для мозга‍

Ученые: Холостяцкая жизнь оказалась опасной для мозга‍

Пятница, 13 Июля 2018 10:58
Ученые: Холостяцкая жизнь оказалась опасной для мозга‍ Фото из открытых источников

Люди, которые живут не в браке, становятся жертвами нейродегенеративных заболеваний гораздо чаще, чем их женатые сверстники. Быть холостяком, как выяснили ученые из Великобритании, опасно для мозга.

 

"Мы объединили результаты полутора десятков проведенных ранее исследований и выяснили, что деменция развивается гораздо чаще у не состоящих в браке мужчин и женщин. И речь не идет о какой-нибудь там статистической погрешности, потому что разница составляет сорок два процента. Этот показатель, если что, был выведен по итогам анализа медицинских данных восьмисот с лишним тысяч человек", — говорит сотрудник Университетского колледжа Лондона, психиатр Эндрю Соммерлада.

 

Ученые отмечают, что сам по себе факт бракосочетания, конечно, вряд ли сколько-нибудь существенно воздействует на риск развития деменции. Однако наличие супруга весьма заметно меняет условия жизни в целом, и вот тут-то и кроется причина наблюдаемого феномена.

 

"Живущие в браке люди в целом ведут более здоровый образ жизни, чем одинокие люди. И это, как нам удалось выяснить, самым непосредственным образом отражается на здоровье мозга", — заключают исследователи.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости мозг
Главное за сутки
Трамп отказался разрывать связи с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери Трамп отказался разрывать связи с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери Президент США Дональд Трамп не собирается разрывать связи с Россией из-за инцидентов с «Новичком» в британских городах Солсбери и Эймсбери. Об этом он заявил в интервью газете The Sun, сообщает …
При взрыве у аэропорта в Каире пострадали 12 человек При взрыве у аэропорта в Каире пострадали 12 человек В результате взрыва резервуара с топливом рядом с Каирским международным аэропортом пострадали 12 человек. Об этом сообщил официальный египетский источник. Всех раненых госпитализировали. Возникший пожар уже потушили, пишет РИА Новости.…
Дональд Трамп лишился 300 тыс подписчиков в Twitter из-за удаления подозрительных аккаунтов Дональд Трамп лишился 300 тыс подписчиков в Twitter из-за удаления подозрительных аккаунтов Из твиттер-аккаунта президента США Дональда Трампа исчезли около 400 тыс. подписчиков, пишет USA Today. По данным издания, количество подписчиков Трампа уменьшилось с 51,4 до 51,1 млн человек. При этом аккаунт…
Читайте также
Учёные: Создана эффективная вакцина против ВИЧ Учёные: Создана эффективная вакцина против ВИЧ Новая вакцина против ВИЧ, разработанная международной группой ученых, продемонстрировала довольно высокую эффективность по итогам испытания, которое проводилось при помощи почти четырех сотен добровольцев. По данным медицинского издания Lancet, речь идет…
Угроза из Украины. В Азовском море выявлен опасный вирус холеры Угроза из Украины. В Азовском море выявлен опасный вирус холеры Холера, которую обнаружили в водах Азовского моря в районе Мариуполя, угрожает не только украинским курортам — осведомленные с ситуацией специалисты уверены, что вирус может представлять собой опасность и для азовского…
В Минздраве определили, сколько шагов нужно совершать в день В Минздраве определили, сколько шагов нужно совершать в день Людям, которые заботятся о состоянии своего организма, необходимо ежедневно совершать не менее десяти тысяч шагов — заявила Ольга Ткачева, доктор медицинских наук и глава Российского геронтологического научно-клинического центра. "Для того,…
Тема дня
Запоздалое прозрение: Европу начал раздражат украинский вопрос Запоздалое прозрение: Европу начал раздражат украинский вопрос

"А до тебя, как до жирафа, доходят мудрости слова ....".   Депутат Верховной рады от партии "Оппоз...

Фото
Красный пляж Паньцзинь или еще одна причина посетить Китай Красный пляж Паньцзинь или еще одна причина посетить Китай

Каждую осень, пляж, расположенный на реке Ляохэ в заповеднике Шуантай-Хэкоу, Китай, окрашивается в м...

Интернет и СМИ
Опрос

Изменилось ли ваше отношение к сборной России за время ЧМ?

 

Анекдот дня

Когда я был маленьким, я думал, почему взрослые никак не наведут порядок в экономике и не помирятся с соседними странами.

Когда я вырос, я понял, что нет никаких взрослых.

Еще »
Самые популярные материалы
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Вскоре из России исчезнет вся валюта? Вскоре из России исчезнет вся валюта?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.