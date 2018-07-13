Ученые: Холостяцкая жизнь оказалась опасной для мозга‍

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Люди, которые живут не в браке, становятся жертвами нейродегенеративных заболеваний гораздо чаще, чем их женатые сверстники. Быть холостяком, как выяснили ученые из Великобритании, опасно для мозга.

"Мы объединили результаты полутора десятков проведенных ранее исследований и выяснили, что деменция развивается гораздо чаще у не состоящих в браке мужчин и женщин. И речь не идет о какой-нибудь там статистической погрешности, потому что разница составляет сорок два процента. Этот показатель, если что, был выведен по итогам анализа медицинских данных восьмисот с лишним тысяч человек", — говорит сотрудник Университетского колледжа Лондона, психиатр Эндрю Соммерлада.

Ученые отмечают, что сам по себе факт бракосочетания, конечно, вряд ли сколько-нибудь существенно воздействует на риск развития деменции. Однако наличие супруга весьма заметно меняет условия жизни в целом, и вот тут-то и кроется причина наблюдаемого феномена.

"Живущие в браке люди в целом ведут более здоровый образ жизни, чем одинокие люди. И это, как нам удалось выяснить, самым непосредственным образом отражается на здоровье мозга", — заключают исследователи.