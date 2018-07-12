Учёные создали игру для восстановления после инсульта

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Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, а также сотрудники компании iBrain, создали инновационный игровой комплекс, который поможет восстановиться людям, пережившим инсульт.

Традиционная терапия, назначаемая пациентам после инсульта, подразумевает изнуряющие тренировки, помогающие восстановить нарушенные функции мозга, но теперь часть таких тренировок можно будет заменить специальной игрой, при помощи которой люди с поврежденным в результате инсульта мозгом могут обрести утраченные двигательные функции.

"Человеческий мозг является очень пластичным органом, который может восстанавливаться даже после серьезных поражений. После, например, инсульта, мозг может образовать новые нейронные связи в обход пораженных, нужно только ему немного помочь", — рассказывают разработчики уникального игрового комплекса.

Как же работает технология, о которой идет речь? В ее основе — беспроводной электроэнцефалограф, который считывает активность мозга и перенаправляет ее в компьютер со специальным программным обеспечением, похожим на игру. Все, что нужно делать больному — представлять, как он совершает те или иные движения и наблюдать, как их осуществляет персонаж на экране.