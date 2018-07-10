Учёные: Создана эффективная вакцина против ВИЧ

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Новая вакцина против ВИЧ, разработанная международной группой ученых, продемонстрировала довольно высокую эффективность по итогам испытания, которое проводилось при помощи почти четырех сотен добровольцев.

По данным медицинского издания Lancet, речь идет о самой эффективной из испытанных вакцин против вируса иммунодефицита человека. Итоги теста показали, что у добровольцев, которым вводили вакцину Ad26, вырабатывался стойкий иммунный ответ на ВИЧ. При этом, сколько-нибудь опасных побочных эффектов, как у некоторых других вакцин, зафиксировано не было.

В испытаниях участвовали триста девяносто три здоровых добровольца из нескольких регионов — в частности, из Южной и Восточной Африки, а также из Соединенных Штатов Америки и Таиланда. Возраст добровольцев был в диапазоне восемнадцати - пятидесяти лет.

"Мы протестировали мозаичную вакцину Ad26.Mos.HIV, то есть этот препарат содержит белковые соединения сразу нескольких штаммов ВИЧ-1. На двадцать восьмой неделе тестирования добровольцы подвергались ревакцинации, которая осуществлялась с применением модифицированного вируса Ankara", — отмечают ученые.

Вакцинация, как показало исследование, способствует заметному росту числа антител против белков ВИЧ, а также активирует клетки иммунной системы и вызывает мощный фагоцитоз.