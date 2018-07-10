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Учёные: Создана эффективная вакцина против ВИЧ

Вторник, 10 Июля 2018 12:38
Учёные: Создана эффективная вакцина против ВИЧ Фото из открытых источников

Новая вакцина против ВИЧ, разработанная международной группой ученых, продемонстрировала довольно высокую эффективность по итогам испытания, которое проводилось при помощи почти четырех сотен добровольцев.

 

По данным медицинского издания Lancet, речь идет о самой эффективной из испытанных вакцин против вируса иммунодефицита человека. Итоги теста показали, что у добровольцев, которым вводили вакцину Ad26, вырабатывался стойкий иммунный ответ на ВИЧ. При этом, сколько-нибудь опасных побочных эффектов, как у некоторых других вакцин, зафиксировано не было.

 

В испытаниях участвовали триста девяносто три здоровых добровольца из нескольких регионов — в частности, из Южной и Восточной Африки, а также из Соединенных Штатов Америки и Таиланда. Возраст добровольцев был в диапазоне восемнадцати - пятидесяти лет.

 

"Мы протестировали мозаичную вакцину Ad26.Mos.HIV, то есть этот препарат содержит белковые соединения сразу нескольких штаммов ВИЧ-1. На двадцать восьмой неделе тестирования добровольцы подвергались ревакцинации, которая осуществлялась с применением модифицированного вируса Ankara", — отмечают ученые.

 

Вакцинация, как показало исследование, способствует заметному росту числа антител против белков ВИЧ, а также активирует клетки иммунной системы и вызывает мощный фагоцитоз.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости ВИЧ
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