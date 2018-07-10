Создан следящий за здоровьем человека «умный» унитаз

Концепция "умного" дома объединяет в себе все предметы домашнего обихода, то есть, в том числе и сантехнику. Соответственно, неудивительно, что в современном мире существуют, например, "умные" унитазы, следящие за здоровьем своего владельца.
По данным сайта med-heal.ru, перспективный "умный" унитаз, который был разработан инженерами из Великобритании, может фиксировать даже самые незначительные проблемы со здоровьем. То есть, уникальный сантехнический гаджет может использоваться для ранней диагностики целого ряда опасных заболеваний.
"Унитаз может в полностью автоматизированном режиме производить анализ отходов жизнедеятельности человеческого организма и на основе полученных данных определять состояние здоровья человека. Данные, при этом, могут сразу же направляться лечащему врачу", — отмечают разработчики девайса.
Предполагается, что подобными унитазами будут оборудованы больницы будущего. Впрочем, со временем "умная" сантехника может добраться и до жилищ простых обывателей — технический процесс, как известно, происходит даже более стремительно, чем можно вообразить в самых смелых фантазиях.
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