Депутаты хотят упростить внедрение релиз-активных лекарств

Руководитель российского Минздрава Вероника Скворцова приняла участие в «правительственном часе», по итогам которого важное заявление сделал Федот Тумусов.
По словам первого зампредседателя комитета ГД РФ по охране здоровья, депутаты отреагировали на предложение медицинского отделения РАН о необходимости упрощения процедуры регистрации релиз-активных лекарств.
Соответствующий запрос будет направлен в Минздрав, что позволит защитить интересы ведущих российских врачей и ученых — они проявляют обеспокоенность относительно сложной системы внедрения отечественных инновационных лекарственных препаратов. Об этом рассказало ТАСС.
В апреле в рамках круглого стола в ГД РФ выступил член-корреспондент РАН Олег Эпштейн. Он является основным разработчиком релиз-активных лекарственных препаратов. По словам профессора, именно наша страна должна стать первой, где новый класс релиз-активных препаратов будет законодательно внедрен.
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