Медики назвали лечебные свойства виски

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В пользу того, что виски — это настоящий король алкогольных напитков, можно привести большое количество доказательств, но для начала стоит сосредоточиться на целебных свойствах этой разновидности спиртного — говорят компетентные эксперты.

По словам которых, у виски есть так много полезных свойств, что даже непонятно, почему этот напиток до сих пор не признали лекарственным. (Или признали?)

"Виски — это, безусловно, популярный напиток даже при том, что многие его потребители не знают о его пользе. Люди просто пьют все эти бурбоны из Теннесси, а также канадские, ирландские и другие сорта виски, и на задумываются о том, что это может быть еще и полезно", — говорят те самые эксперты.

Так в чем же заключается удивительная польза виски? Например, в его способности понижать вероятность развития онкологических заболеваний.

На первый взгляд подобные утверждения звучат как полностью антинаучные, но это только на первый — говорят эксперты и приводят в качестве доказательства тот факт, что в составе виски присутствует, в частности, эллаговая кислота. Это вещество, если что, защищает ДНК от мутаций, которые становятся причиной развития рака.