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Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу

Среда, 27 Июня 2018 14:16
Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу Фото из открытых источников

Принято считать, что кофеин вредит сердцу, но на самом деле это не так — немецкие ученые выяснили, что если употреблять четыре порции кофе в день, то сердце и сосуды только выиграют.

 

Но как же так? Что же делать с устоявшейся парадигмой, согласно которой кофе является вредным для сердца напитком, который ни в коем случае не стоит употреблять людям, предрасположенным к заболеваниям сердечно-сосудистой системы? Очевидно, что место этой устаревшей парадигме на свалке истории — говорят ученые.

 

"Да, звучит довольно-таки неожиданно, но это факт, подтвержденный целым комплексом исследований — люди, регулярно употребляющие кофе, защищают тем самым свое сердце от, например, преждевременного старения. Все благодаря положительному эффекту, который кофеин оказывает на митохондрии клеток сердечной ткани", — рассказывают сотрудники Дюссельдорфского университета, последние несколько лет изучавшие влияние кофеина на сердце.

 

Главное — не переусердствовать, потому что если вы будете употреблять слишком много кофе, то рискуете получить отравление кофеином, которое, как и любое другое отравление, не сулит ничего хорошего вашему организму.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости кофе
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