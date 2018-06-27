Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу

Принято считать, что кофеин вредит сердцу, но на самом деле это не так — немецкие ученые выяснили, что если употреблять четыре порции кофе в день, то сердце и сосуды только выиграют.
Но как же так? Что же делать с устоявшейся парадигмой, согласно которой кофе является вредным для сердца напитком, который ни в коем случае не стоит употреблять людям, предрасположенным к заболеваниям сердечно-сосудистой системы? Очевидно, что место этой устаревшей парадигме на свалке истории — говорят ученые.
"Да, звучит довольно-таки неожиданно, но это факт, подтвержденный целым комплексом исследований — люди, регулярно употребляющие кофе, защищают тем самым свое сердце от, например, преждевременного старения. Все благодаря положительному эффекту, который кофеин оказывает на митохондрии клеток сердечной ткани", — рассказывают сотрудники Дюссельдорфского университета, последние несколько лет изучавшие влияние кофеина на сердце.
Главное — не переусердствовать, потому что если вы будете употреблять слишком много кофе, то рискуете получить отравление кофеином, которое, как и любое другое отравление, не сулит ничего хорошего вашему организму.
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Интервьюер: «С каким счетом?»
Пеле: «1-0»
Интервьюер: «И всё?»
Пеле: «Ну, большинство из нас уже старше 75 лет».
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