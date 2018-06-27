Ученые назвали 5 привычек, которые ведут к ускорению старения

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Британские ученые, сосредоточившиеся на изучении старения и всех связанных с ним явлений, выяснили, что существуют привычки, подверженные которым люди стареют быстрее остальных.

Это, например, привычка "держать все в себе". Подавляя эмоции и сдерживая гнев и обиду, люди даже не замечают, как наносят своему физическому и ментальному здоровью необратимый урон. Эта вредная привычка, как отмечают специалисты, даже может быть причиной болезни Альцгеймера.

Не менее вредно вести социально неактивный образ жизни. Потому что социальная составляющая жизни — это очень важно в контексте поддержания здоровья мозга, от которого в целом зависит состояние организма.

Если говорить о связанных с пищевым поведением привычками, то стоит отметить те из них, которые ведут к дефициту жиров в диете. Пожилым людям нужно помнить о том, что их организму особенно требуются омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые присутствуют, например, в жирной морской рыбе.

Всем известно, что с возрастом люди начинают спать меньше, но это, по словам ученых, довольно вредная привычка — ночной сон необходимо контролировать и не допускать, чтобы его было слишком мало.

И всем известная вредная привычка, которая является особенно вредной в контексте ускоренного старения — курение. Ухудшение состояния кожи, проблемы с легкими и зубами — вот далеко не полный перечень последствий пристрастия к табаку.