Московских врачей отправят на курсы врачебной этики

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Проект, в рамках которого врачей обучат навыкам общения с пациентами, стартует в столице Российской Федерации. Первыми на курсы врачебной этики отправят сотрудников приемного отделения НИИ скорой помощи имени Склифосовского, но в перспективе специальные курсы для врачей посетят все московские медработники.

Обучение, как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, предстоит пройти, например, администраторам больниц, заведующим отделений, медицинским сестрам и докторам.

"Высококлассные специалисты, которые будут вести курсы, расскажут медикам, как правильно разговаривать с пациентами, чтобы те не нервничали и не демонстрировали негативные паттерны поведения. Плюс, эксперты поделятся техниками, которые позволят врачам избежать такого неприятного феномена, как профессиональное выгорание", — говорится в сообщении на сайте московской мэрии.

Пилотный проект, в котором будут участвовать сотрудники приемного отделения НИИ скорой помощи Склифосовского, продлится до конца текущего года. После того, как будут подведены итоги проекта, наработанный опыт будет применен к другим медицинским учреждениям столицы