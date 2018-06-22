Учёные: У психиатрических заболеваний одинаковые гены

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Масштабное исследование, проведенное международной группой ученых, позволило выяснить, существуют ли генетические закономерности, предопределяющие развитие психиатрических и неврологических недугов. Соответствующий материал появился в авторитетном издании Science.

Для того, чтобы найти корреляции между генетическими особенностями и предрасположенностью к ментальным болезням, ученые проанализировали результаты проведенных ранее научных работ, посвященных, в частности, полногеномному поиску ассоциаций.

"В нашем распоряжении оказались данные о 265 тысячах пациентов, у каждого из которых было одно из двадцати пяти когнитивных нарушений. Большая часть (15 из 25) этих нарушений носила неврологический характер, остальная — психиатрический. Плюс, мы рассмотрели данные 784 тысяч человек, у которых не было психиатрических или неврологических диагнозов", — рассказывают ученые.

Исследование показало, что многие психиатрические расстройства характерны для людей с одними и теми же особенностями генома. Шизофреники, например, обладают такими же участками ДНК, как люди с ОКР или биполярным расстройством. Для неврологических заболеваний, в свою очередь, такая связь обнаружена не была.

Еще один интересный вывод — психиатрические и неврологические болезни чаще развиваются у людей, которые демонстрировали высокие когнитивные способности в раннем детстве.