Ученые назвали пять эффективных способов продлить молодость

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Сотрудники Гарвардского университета назвали пять эффективных способов продления молодости. Которая, как внезапно выяснилось, лишь на пятнадцать процентов зависит от правильного питания, зато на целых восемьдесят — от степени интеллектуального развития.

В общем, если вы хотите максимально сохранить молодость, то вам нужно сосредоточиться в первую очередь на развитии своего мозга.

И вот тут-то и пригодятся советы ученых. Согласно которым, мало что помогает так же эффективно сохранять молодость, как процесс изучения иностранных языков. При этом, не стоит ограничиваться каким-то одним языком — чем их больше, тем лучше для вашего мозга и здоровья в целом. Освоив несколько языков, вы будете демонстрировать феноменальные способности, связанные с адаптацией к стремительно меняющейся окружающей среде. Это поможет вам сохранить ясность ума вплоть до самой глубокой старости.

Сохранить молодость можно не только при помощи изучения языков, но и осваивая новые профессии (тут работает тот же принцип), поддерживая физическую активность, а также постоянно радуясь.

Еще один способ — нейробика. Это такие упражнения для мозга, основанные на непривычных для него задачах. Попробуйте, например, писать левой рукой, принимать душ с закрытыми глазами или пойти в какое-то привычное место непривычным путем.