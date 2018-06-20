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Ученые назвали пять эффективных способов продлить молодость

Среда, 20 Июня 2018 10:34
Ученые назвали пять эффективных способов продлить молодость Фото из открытых источников

Сотрудники Гарвардского университета назвали пять эффективных способов продления молодости. Которая, как внезапно выяснилось, лишь на пятнадцать процентов зависит от правильного питания, зато на целых восемьдесят — от степени интеллектуального развития.

 

В общем, если вы хотите максимально сохранить молодость, то вам нужно сосредоточиться в первую очередь на развитии своего мозга.

 

И вот тут-то и пригодятся советы ученых. Согласно которым, мало что помогает так же эффективно сохранять молодость, как процесс изучения иностранных языков. При этом, не стоит ограничиваться каким-то одним языком — чем их больше, тем лучше для вашего мозга и здоровья в целом. Освоив несколько языков, вы будете демонстрировать феноменальные способности, связанные с адаптацией к стремительно меняющейся окружающей среде. Это поможет вам сохранить ясность ума вплоть до самой глубокой старости.

 

Сохранить молодость можно не только при помощи изучения языков, но и осваивая новые профессии (тут работает тот же принцип), поддерживая физическую активность, а также постоянно радуясь.

 

Еще один способ — нейробика. Это такие упражнения для мозга, основанные на непривычных для него задачах. Попробуйте, например, писать левой рукой, принимать душ с закрытыми глазами или пойти в какое-то привычное место непривычным путем.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Молодость
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