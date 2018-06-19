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Ученые рассказали о неожиданной пользе брака

Вторник, 19 Июня 2018 11:42
Ученые рассказали о неожиданной пользе брака Фото из открытых источников

Живущие в браке люди реже становятся жертвами заболеваний сердечно-сосудистой системы и, соответственно, реже умирают от инфарктов и инсультов. Столь неожиданный вывод сделали сотрудники расположенного в Великобритании Килского университета, опубликовавшие посвященную своему открытию статью в издании Heart.

 

Для того, чтобы как следует разобраться в корреляции между браком и здоровьем сердечно-сосудистой системы, ученые подвергли тщательному метаанализу почти три с половиной десятка произведенных ранее исследований. Общее число людей, которые участвовали в этих исследованиях, превысило два миллиона.

 

"Мы заметили довольно интересные факты. Выяснилось, например, что люди, которые никогда не были в браке, а также овдовевшие или разведенные супруги, чаще умирали от обострений ишемической болезни сердца и инсультов. Риск смерти от этих факторов повышается для одиноких людей на сорок два и пятьдесят пять процентов", — рассказывают ученые.

 

Объясняется феномен довольно просто — женатые люди обладают более крепкими социальными связями, а также в целом лучше следят за своим здоровьем, то есть чаще обращаются к врачу и более ответственно подходят к процессу лечения.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Брак
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