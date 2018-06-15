Экспертам удалось разгадать тайну качественного сна‍

Фото из открытых источников

Искусственное освещение — злейший враг качественного сна. Ученые, сделавшие этот довольно простой вывод, считают, что именно в искусственном свете кроется фактор, мешающий нормально высыпаться колоссальному количеству людей.

Миллионы лет эволюции "заточили" человеческий организм под сон в полной темноте — так уж повелось, что наши предки ложились спать с наступлением темноты и просыпались, когда становилось светло. И все бы ничего, но в какой-то момент человечество погрузилось в индустриализацию с ее вездесущим электрическим освещением, у которого, кроме массы преимуществ, есть и весьма ощутимые недостатки.

Дело в том, что если ваше спящее тело подвергается даже незначительному световому воздействию, то в организме нарушается синтез мелатонина. Это гормональное соединение регулирует суточные ритмы, а также выполняет массу других важных функций. И вырабатываться он может только в полной темноте.

То есть, его синтезу мешает даже, например, свет уличного фонаря, пробивающийся из окна. Или свечение ярких светодиодов на бытовой технике. А также другие источники искусственного света. В общем, если хотите выспаться — спите в абсолютной темноте.