Ученые создали искусственный костный мозг, который поможет в борьбе с болезнями крови

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Швейцарские ученые создали синтетическую ткань, которая успешно выполняет функции своего биологического аналога. Технология была применена для создания искусственного костного мозга, который поможет специалистам победить болезни крови.

"Технология открывает перед нами совершенно удивительные перспективы — еще вчера мы не могли даже и мечтать о чем-то подобном. А сегодня мы можем взять у пациента клетки крови и поместить их в среду, где наблюдения можно осуществлять in vitro. При этом, в среде будут созданы такие же условия, как в организме, из которого мы взяли клетки. То есть, клетки будут вести себя максимально естественным образом, а мы в свою очередь сможет разобраться в проблеме и подобрать лечение даже для самых серьезных случаев заболеваний крови", — рассказывает Иван Мартин, автор уникальной технологии.

И все это благодаря искусственному костному мозгу, который создан из мезенхимальных клеток (клетки, из которых рождаются клетки крови) и трехмерного пористого керамического каркаса, повторяющего структуру человеческого костного мозга.

"Клетки и керамический каркас помещаются в особый биореактор, где и происходит "магия", объединяющая синтетические и биологические материалы", — поясняет Мартин.