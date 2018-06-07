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Лучшим офтальмологом месяца по версии сервиса "Найдем Профессионала" названа Дарья Барышникова

Четверг, 07 Июня 2018 10:56
Лучший офтальмолог месяца Дарья Барышникова Фото из открытых источников

В современном мире многие глазные недуги, еще не столь давно считавшиеся неизлечимыми, легко поддаются коррекции и излечению. Медицинские технологии в сфере офтальмологии достигли настоящих высот, но работа над их дальнейшим совершенствованием продолжается постоянно. Однако, когда речь заходит о здоровье человека, одними технологиями и лекарственными средствами проблемы не решаются. Главную роль в лечении все равно играет врач. От его профессионализма, опыта, квалификации и даже от личностных качеств зависит здоровье, а иногда и жизнь пациента. 

 

Дарья Барышникова (Малышева) – лучший офтальмолог месяца по версии сервиса "Найдем Профессионала", врач-офтальмолог, специалист с большой буквы. Профессию медика Дарья выбрала еще в подростковом возрасте и вполне сознательно – она хотела помогать людям, исцелять их от болезней. Дарья окончила Российский государственный медицинский университет им. Пирогова, ординатуру проходила в ГКБ 15 им. Филатова на кафедре офтальмологии, где руководителями Дарьи были лучшие врачи и профессора. Затем Дарья училась в аспирантуре на кафедре офтальмологии ГБОУ ДПО Российской медицинской академии последипломного образования Министерства здравоохранения РФ. 

 

Качественное образование позволило Дарье Андреевне достаточно быстро освоить тонкости офтальмологии – одного из наиболее сложных и востребованных направлений современной медицины. Но, получив прекрасное образование в РГМУ, ординатуре и аспирантуре, Дарья Барышникова не останавливается на достигнутом. Она занимается научными исследованиями, совершенствует свои знания, регулярно принимает участие во всероссийских профильных конференциях по офтальмологии, проходит дополнительное обучение и изучает методики современной диагностики и лечения различных заболеваний глаз. 

 

Дарья Барышникова занимается изучением и лечением различных патологий глазного яблока, включая синдром сухого глаза, катаракту, глаукому, патологии сетчатки. Кроме того, врач работает с изменениями, вызванными сахарным диабетом, артериальной гипертензией и другими хроническими заболеваниями. Дарья Барышникова занимается и послеоперационным наблюдением пациентов, оказывает срочную медицинскую помощь при травмах глаз и попаданиях в глаза инородных тел. 

 

Постоянное развитие своих навыков и повышение квалификации позволяют Дарье Андреевне работать на новейших современных аппаратах, диагностирующих глазные заболевания на самом раннем этапе, что очень важно в процессе предотвращения их дальнейшего развития. Дарья Барышникова, будучи опытным специалистом, проводит очень детальный осмотр пациентов, обращающихся за помощью, по итогам которого подбирает индивидуальные курсы лечения, основанные на самых современных и максимально эффективных методиках и технологиях. 

 

Дарья Андреевна считает, что в работе врача важно уметь находить общий язык с пациентом. Ведь доверие врачу – один из основных столпов эффективного лечения. Поэтому к своим пациентам доктор Барышникова относится очень внимательно, к каждому человеку ищет индивидуальный подход. Она всегда готова выслушать пациента, уделить ему свое драгоценное время. 

 

Но не только диагностикой, лечением глазных болезней и научными исследованиями занимается доктор Дарья Барышникова. Как человека с активной гражданской позицией, ее очень волнуют вопросы медицинского просвещения граждан. Поэтому Дарья Андреевна регулярно выступает в качестве эксперта в средствах массовой информации, дает людям ценные советы, комментирует важные события в сфере медицины. Дарью Барышникову с полным правом можно назвать лучшим офтальмологом месяца.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Здоровье   Теги Новости
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