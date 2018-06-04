Ученые из России научились предсказывать кариес по слюне

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По химическому составу слюны, как удалось выяснить ученым из России и Австралии, можно делать довольно точные выводы относительно развития кариеса. Материал, посвященный соответствующему исследованию, появился на страницах научного издания EMPA Journal.

"Кариесом называется разрушение твердого зубного вещества, которое происходит под влиянием целого ряда неблагоприятных факторов. Один из них — это живущие во рту микроорганизмы, которые производят кислоты, растворяющие зубную эмаль. Когда твердые ткани зуба разрушаются, начинаются разнообразные осложнения — периодонтит, пульпит и так далее. Именно поэтому очень важно выявлять кариес на начальных стадиях", — рассказывают специалисты.

Диагностировать кариес на ранних стадиях можно по анализу слюны — говорят ученые из Воронежского государственного университета, которые исследовали слюну добровольцев в сотрудничестве с австралийскими коллегами, предоставившими для научного проекта мощный синхротрон.

"По мере развития кариеса в слюне увеличивается процент органики и снижается доля минеральных веществ. Есть, при этом, и более специфические факторы. В целом, выявление кариеса по слюне — это довольно перспективный метод диагностики", — заключают исследователи.