Понедельник 04 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Ученые из России научились предсказывать кариес по слюне

Ученые из России научились предсказывать кариес по слюне

Понедельник, 04 Июня 2018 09:58
Ученые из России научились предсказывать кариес по слюне Фото из открытых источников

По химическому составу слюны, как удалось выяснить ученым из России и Австралии, можно делать довольно точные выводы относительно развития кариеса. Материал, посвященный соответствующему исследованию, появился на страницах научного издания EMPA Journal.

 

"Кариесом называется разрушение твердого зубного вещества, которое происходит под влиянием целого ряда неблагоприятных факторов. Один из них — это живущие во рту микроорганизмы, которые производят кислоты, растворяющие зубную эмаль. Когда твердые ткани зуба разрушаются, начинаются разнообразные осложнения — периодонтит, пульпит и так далее. Именно поэтому очень важно выявлять кариес на начальных стадиях", — рассказывают специалисты.

 

Диагностировать кариес на ранних стадиях можно по анализу слюны — говорят ученые из Воронежского государственного университета, которые исследовали слюну добровольцев в сотрудничестве с австралийскими коллегами, предоставившими для научного проекта мощный синхротрон.

 

"По мере развития кариеса в слюне увеличивается процент органики и снижается доля минеральных веществ. Есть, при этом, и более специфические факторы. В целом, выявление кариеса по слюне — это довольно перспективный метод диагностики", — заключают исследователи.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Кариес
Главное за сутки
В Европе призвали вернуть Россию в G8 В Европе призвали вернуть Россию в G8 Россию необходимо вернуть в состав "Большой восьмерки" (G8), заявила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт. По ее мнению, этот шаг нужен для того, чтобы создать противовес влиянию США…
Извержение вулкана в Гватемале: Число жертв выросло до 25 Извержение вулкана в Гватемале: Число жертв выросло до 25 Не менее 25 человек стали жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Об этом заявил в воскресенье вечером представитель Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий Давид де Леон,…
Рассекречены сроки испытаний первой российской многоразовой космической ракеты Рассекречены сроки испытаний первой российской многоразовой космической ракеты Испытания первой российской многоразовой, возвращаемой космической ракеты могут пройти в 2022 году, заявил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Борис Сатовский. По его словам, в настоящее время определен облик российской…

Читайте также
Медики рассказали, почему необходимо есть черешню‍ Медики рассказали, почему необходимо есть черешню‍ Вишня птичья, она же черешня — хорошо знакомые каждому плоды, появляющиеся в продаже в конце весны - начале лета. Медики говорят, что это время года необходимо использовать по максимуму, то…
Похудеть и разбогатеть: Ученые назвали самую «выгодную» диету Похудеть и разбогатеть: Ученые назвали самую «выгодную» диету Если строго выполнять предписания диетолога и употреблять в пищу полезные продукты вместо фастфуда, то можно не только привести в норму свое физическое состояние, но и сэкономить весьма существенные деньги. Такие…
Ученые рассказали, как обмануть чувство голода Ученые рассказали, как обмануть чувство голода Специалисты в области диетологии поделились советами, которые помогут сидящим на диете людям преодолеть чувство голода, заставляющее нарушить все данные себе обещания и сорвать диету. Основное правило довольно простое — необходимо…
Юлия Паладич о тета-хилинге как методе исцеления и влияния на негативные ситуации Юлия Паладич о тета-хилинге как методе исцеления и влияния на негативные ситуации Психолог и сертифицированный тета-инструктор Юлия Паладич подробно рассказала о методе тета-хилинг и его воздействии на человека. Начнем с главного: Есть ли научная основа у тета-хилинга? Если да, то, как это…
Фото
Пирамида Болла - невероятный необитаемый остров Пирамида Болла - невероятный необитаемый остров

Пирамида Болла или Болс-Пирамид (англ. Ball's Pyramid) - это необитаемый остров вулканического проис...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Моя девушка сказала, что ей нужно время и расстояние... Она что, хочет вычислить скорость?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.