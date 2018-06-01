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Профессор Олег Эпштейн раскрыл секрет феномена релиз-активности

Пятница, 01 Июня 2018 11:32
Профессор Олег Эпштейн раскрыл секрет феномена релиз-активности Фото из открытых источников

Гомеопатия давно завоевала свое место в качестве альтернативной терапии.

 

Об этом в эксклюзивном интервью газете «Комсомольская Правда» рассказал Олег Эпштейн, один из разработчиков релиз-активных препаратов, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, Научный руководитель фармкомпании «Материа Медика».

 

Он отметил, что феномен действия высоких разведений исследуется давно, и каждый раз ученые открывают в нем все новые и новые свойства, поэтому, несмотря на гонения, гомеопатические средства доказали свою действенность, при этом профессор Эпштейн подчеркнул, что гомеопатия не должна подменять современные препараты при лечении тяжелых заболеваний.

 

Достоинством гомеопатии ученый назвал ее безопасность и возможность лечить разные болезненные симптомы, недостатком - сложность индивидуального подбора. Эпштейн рассказал, что недавно специалисты «Материа Медика» открыли ранее неизвестное свойство высоких разведений, когда препарат способен модифицировать свойства исходного вещества. Этот феномен привел к созданию новой группы лекарственных препаратов на основе высоких разведений антител, получивших название релиз-активных препаратов.

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Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги Новости здоровье
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